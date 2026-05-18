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Balade iodée en rosalie Plouguerneau

Balade iodée en rosalie Plouguerneau jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Lilia

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Plouguerneau

Balade iodée en rosalie

Lilia Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Balade iodée en rosalie à assistance électrique, 9 km de randonnée conviviale pour admirer la côte et visiter deux sites d’élevage de produits de la mer (France Haliotis et Maison Legris)   .

Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 42 63 29 15 

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English :

L’événement Balade iodée en rosalie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DES ABERS

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