Plouguerneau

Balade iodée en rosalie

Lilia Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Balade iodée en rosalie à assistance électrique, 9 km de randonnée conviviale pour admirer la côte et visiter deux sites d’élevage de produits de la mer (France Haliotis et Maison Legris) .

Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 42 63 29 15

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English :

L’événement Balade iodée en rosalie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DES ABERS