Balade iodée en rosalie Plouguerneau
Balade iodée en rosalie Plouguerneau jeudi 2 juillet 2026.
Plouguerneau
Balade iodée en rosalie
Lilia Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Balade iodée en rosalie à assistance électrique, 9 km de randonnée conviviale pour admirer la côte et visiter deux sites d’élevage de produits de la mer (France Haliotis et Maison Legris) .
Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 42 63 29 15
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English :
L’événement Balade iodée en rosalie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PAYS DES ABERS
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