Balade L’architecture du temps des mousquetaires Oloron-Sainte-Marie
dimanche 13 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Visite guidée L’architecture du temps des mousquetaires
Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Balade urbaine avec une guide-conférencière proposée par le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises.
Le Béarn est le berceau des Mousquetaires rendus célèbres par Alexandre Dumas. L’un des plus célèbres, le comte de Tréville, est né à Oloron, au Marcadet. En arpentant ce quartier, on découvre des vestiges encore visibles de l’architecture du XVIIème siècle. .
Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Visite guidée L’architecture du temps des mousquetaires
L’événement Visite guidée L’architecture du temps des mousquetaires Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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