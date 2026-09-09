Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Exposition Monuments historiques en Haut-Béarn

Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Exposition photo proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.

Découvrez toutes les facettes des Monuments Historiques du Haut-Béarn, des édifices les plus connus au mobilier et peintures cachés. Le Pays d’art et d’histoire travaille au recensement et, à la demande de l’État et des communes, participe aux actions de valorisation de ce patrimoine reconnu à l’échelle nationale. Ces édifices ont servi de source d’inspiration à Clément Herbaux, photographe qui en a capté l’essence et l’esthétisme au travers de ses clichés. .

Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

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English : Exposition Monuments historiques en Haut-Béarn

L’événement Exposition Monuments historiques en Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn