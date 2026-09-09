Exposition Mélusine, notre petit patrimoine Oloron-Sainte-Marie
mercredi 9 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Mélusine, notre petit patrimoine
Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Exposition et documentaire proposés par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.
Le petit patrimoine désigne les édifices non classés ni inscrits au titre des Monuments historiques moulin, lavoir, clouque… Témoins des savoir-faire d’autrefois, de l’histoire locale et de l’identité des villages, ils constituent un patrimoine précieux, souvent découvert au détour d’un chemin ou d’un jardin. Afin de valoriser cette richesse patrimoniale, le Département des Pyrénées-Atlantiques, avec la Fondation du Patrimoine, a créé le programme MELUSINE (Mémoire des Lieux d’Usage Sociétaux et d’Identité Notoires et Émotionnels) pour accompagner les propriétaires publics, privés et associatifs dans la restauration du petit patrimoine. .
Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Exposition Mélusine, notre petit patrimoine
L’événement Exposition Mélusine, notre petit patrimoine Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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