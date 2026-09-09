Exposition Photographiez l’architecture des Pyrénées béarnaises Oloron-Sainte-Marie
mercredi 9 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Photographiez l’architecture des Pyrénées béarnaises
Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Exposition photo proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises et Cap sur le Patrimoine !
L’architecture est source d’inspiration pour les photographes depuis la création de la photo. Ainsi, la première photo réalisée entre 1826 et 1827 Point de vue de Gras par Joseph Niépce (dit Nicéphore), prise depuis la fenêtre de sa maison, révèle plusieurs bâtiments. L’exposition est l’occasion de présenter les photographies réalisées dans le cadre du concours photo lancé en mai sur le thème des paysages urbains, des ponts et des détails d’architecture. .
Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70
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English : Exposition Photographiez l’architecture des Pyrénées béarnaises
L’événement Exposition Photographiez l’architecture des Pyrénées béarnaises Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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