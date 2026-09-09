Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Exposition Maisons à préserver

Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Exposition et dispositif numérique proposés par le service Habitat de la Communauté de Communes du Haut-Béarn et le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.

Si les ruines antiques et médiévales inspirent depuis longtemps écrivains et peintres, les maisons abandonnées renvoient une tout autre image. Au-delà de leur esthétique parfois singulière, leur fragilité rappelle l’importance d’entretenir, de préserver et de transmettre ce patrimoine du quotidien. Avec le temps, ces bâtiments peuvent présenter des risques pour la sécurité, nécessitant l’intervention des pouvoirs publics. Pourtant, ils participent pleinement à l’identité des villages et à l’attractivité du territoire. Restaurées et habitées, ces maisons transmettent l’histoire des communes ; laissées à l’abandon, cette mémoire risque de disparaître. .

Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 10 35 70

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English : Exposition Maisons à préserver

L’événement Exposition Maisons à préserver Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn