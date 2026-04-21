Balade-lecture Médiathèque de Colombelles Colombelles
Balade-lecture Médiathèque de Colombelles Colombelles mercredi 6 mai 2026.
Colombelles
Balade-lecture
Médiathèque de Colombelles 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Arpentez les chemins du bois de Colombelles et laissez-vous guider au travers de lectures avec Julie et Camille sur le thème de la nature. Un moment de détente et d’écoute à partager.
Départ de la médiathèque. À partir de 8 ans sur réservation.
Arpentez les chemins du bois de Colombelles et laissez-vous guider au travers de lectures avec Julie et Camille sur le thème de la nature. Un moment de détente et d’écoute à partager.
Départ de la médiathèque. À partir de 8 ans sur réservation. .
Médiathèque de Colombelles 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
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English : Balade-lecture
Stroll along the paths of Colombelles Wood and let yourself be guided through readings with Julie and Camille on the theme of nature. A moment of relaxation and listening to share.
Leaving from the multimedia library. From age 8 booking required.
L’événement Balade-lecture Colombelles a été mis à jour le 2026-04-21 par Calvados Attractivité
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