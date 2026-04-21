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Balade-lecture Médiathèque de Colombelles Colombelles

Balade-lecture Médiathèque de Colombelles Colombelles mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Colombelles

Adresse : 10 rue Elsa Triolet

Ville : 14460 Colombelles

Département : Calvados

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Colombelles

Balade-lecture

Médiathèque de Colombelles 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Arpentez les chemins du bois de Colombelles et laissez-vous guider au travers de lectures avec Julie et Camille sur le thème de la nature. Un moment de détente et d’écoute à partager.
Départ de la médiathèque. À partir de 8 ans sur réservation.
Arpentez les chemins du bois de Colombelles et laissez-vous guider au travers de lectures avec Julie et Camille sur le thème de la nature. Un moment de détente et d’écoute à partager.
Départ de la médiathèque. À partir de 8 ans sur réservation.   .

Médiathèque de Colombelles 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Balade-lecture

Stroll along the paths of Colombelles Wood and let yourself be guided through readings with Julie and Camille on the theme of nature. A moment of relaxation and listening to share.
Leaving from the multimedia library. From age 8 booking required.

L’événement Balade-lecture Colombelles a été mis à jour le 2026-04-21 par Calvados Attractivité

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