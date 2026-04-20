Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Bébés lectures

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.

0-3 ans

Sur réservation par téléphone ou par mail .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Bébés lectures

Céline welcomes you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment of reading and nursery rhymes with your little ones.

L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité