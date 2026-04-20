Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles
Bébés lectures Médiathèque Le Phénix Colombelles mercredi 6 mai 2026.
Colombelles
Bébés lectures
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
Céline vous accueille dans un espace aménagé et chaleureux afin de partager un moment convivial autour de la lecture et des comptines pour les tout-petits.
0-3 ans
Sur réservation par téléphone ou par mail .
Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bébés lectures
Céline welcomes you to a warm and welcoming space where you can share a friendly moment of reading and nursery rhymes with your little ones.
L’événement Bébés lectures Colombelles a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Colombelles (Calvados)
- Création d’un journal micro-local Médiathèque Le Phénix Colombelles 29 avril 2026
- Etape 1 La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Falaise Perrière Colombelles Calvados 1 mai 2026
- La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine Colombelles Calvados 1 mai 2026
- Fête de la Nature à Colombelles Bois de Colombelles Colombelles 23 mai 2026
- Exposition de peinture, Eglise Saint-Martin, Colombelles 30 mai 2026