Informations pratiques

Gargilesse-Dampierre

Balade littéraire et biodiversité en Berry à Gargilesse

Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cet été, partez Sur les pas de George Sand ! à Gargilesse.

L’association Nemus Carterius vous invite à un voyage unique au cœur du Berry. À l’occasion du 150ème anniversaire de la mort de George Sand, découvrez notre cycle de 4 balades littéraires et de biodiversité pour explorer les paysages, la nature et les écrits de cette illustre écrivaine.

Calendrier de l’été (Départs à 9h30)

04 juillet Gargilesse et ses alentours Falaises, vallées et cours d’eau. (Attention terrain dénivelé).

12 juillet Le Moulin d’Angibault Rivières, ripisylves et prairies.

1er La Mare au Diable Forêt, mares et prairies.

8 août Domaine de George Sand Patrimoine & biodiversité. .

Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 01 10 82

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English :

This %E9t%E9, set off %AB In the Footsteps of George Sand %BB! %E0 Gargilesse.

L’événement Balade littéraire et biodiversité en Berry à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse