Balade littéraire et biodiversité en Berry à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
samedi 4 juillet 2026 · Gargilesse-Dampierre
Informations pratiques
Gargilesse-Dampierre
Balade littéraire et biodiversité en Berry à Gargilesse
Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Cet été, partez Sur les pas de George Sand ! à Gargilesse.
L’association Nemus Carterius vous invite à un voyage unique au cœur du Berry. À l’occasion du 150ème anniversaire de la mort de George Sand, découvrez notre cycle de 4 balades littéraires et de biodiversité pour explorer les paysages, la nature et les écrits de cette illustre écrivaine.
Calendrier de l’été (Départs à 9h30)
04 juillet Gargilesse et ses alentours Falaises, vallées et cours d’eau. (Attention terrain dénivelé).
12 juillet Le Moulin d’Angibault Rivières, ripisylves et prairies.
1er La Mare au Diable Forêt, mares et prairies.
8 août Domaine de George Sand Patrimoine & biodiversité. .
Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 01 10 82
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English :
This %E9t%E9, set off %AB In the Footsteps of George Sand %BB! %E0 Gargilesse.
L’événement Balade littéraire et biodiversité en Berry à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse
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