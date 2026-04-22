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balade littéraire Xertigny

balade littéraire Xertigny

balade littéraire Xertigny samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2B Rue du Commandant Saint-Sernin,

Ville : 88220 Xertigny

Département : Vosges

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Xertigny

balade littéraire

2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont de retour avec leur panier rempli d’histoires sous le bras,
pour une nouvelle balade contée !

Départ depuis la Xertithèque. Accompagnement d’un·e adulte souhaité.

Tout public • Sur inscriptionAdultes
0  .

2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lire et Faire Lire volunteers are back with their basket full of stories under their arm,
for a new storytelling stroll!

Departure from the Xertithèque. Accompanied by an adult.

Open to all ? Please register

L’événement balade littéraire Xertigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION

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