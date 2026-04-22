balade littéraire Xertigny
balade littéraire Xertigny samedi 20 juin 2026.
Xertigny
balade littéraire
2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 11:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les bénévoles de Lire et Faire Lire sont de retour avec leur panier rempli d’histoires sous le bras,
pour une nouvelle balade contée !
Départ depuis la Xertithèque. Accompagnement d’un·e adulte souhaité.
Tout public • Sur inscriptionAdultes
0 .
2B Rue du Commandant Saint-Sernin, Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Lire et Faire Lire volunteers are back with their basket full of stories under their arm,
for a new storytelling stroll!
Departure from the Xertithèque. Accompanied by an adult.
Open to all ? Please register
L’événement balade littéraire Xertigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT EPINAL ET SA REGION
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