Xertigny

Fete patronale & Vide grenier

Place de la Brasserie Xertigny Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Comme chaque année après la fête nationale, la fête patronale débarquera au centre de la commune. Les enfants et adultes pourront s’amuser sur des manèges classiques comme un manège enfantin, un trampoline, une pêche électronique et divers jeux.

Dimanche vide grenier dans le centre ville organisé par Musique La Vôge

Buvette et restauration sur place.Tout public

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Place de la Brasserie Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 89 89 87 67

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English :

As every year after the national holiday, the fête patronale will take place in the center of the town. Children and adults alike can enjoy classic rides such as a children?s merry-go-round, trampoline, electronic fishing and various games.

Sunday: Flea market in the town center organized by Musique La Vôge

Refreshments and catering on site.

L’événement Fete patronale & Vide grenier Xertigny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION