Exposition Photos Yohan Thubin et conférence spectacle Xertigny

Xertigny

Exposition Photos Yohan Thubin et conférence spectacle

2 rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-07 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-17

Venez découvrir 2 séries photographiques de Yohann THUBIN. Sauvage , une collection de clichés animaliers illustrant la diversité de la faune libre et sauvage de nos territoires.

Petit monde propose une errance dans des paysages étranges faits de roches, de mousses et d’autres éléments naturels dans lesquels s’invitent des formes et des couleurs irréelles. Ce travail à mi-chemin entre art et science convoque la physique et la chimie pour créer des environnements fantastiques sans aucun ajout numérique. De plus l’artiste vous propose une conférence-spectacle le 17/09 de 16h à 17h avec une démonstration des expériences utilisées dans les créations photos. (8€/pers.30 personnes max.)Tout public

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2 rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53

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English :

Come discover two photographic series by Yohann THUBIN. “Sauvage,” a collection of wildlife photographs illustrating the diversity of the free-roaming, wild fauna in our regions.

Petit monde invites you on a journey through strange landscapes made of rocks, moss, and other natural elements, where surreal shapes and colors take center stage. This work—halfway between art and science—draws on physics and chemistry to create fantastical environments without any digital enhancements. In addition, the artist will present a lecture-performance on September 17 from 4:00 p.m. to 5:00 p.m., featuring a demonstration of the experiments used in the photographic creations. (8€ per person; 30 people max.)

L’événement Exposition Photos Yohan Thubin et conférence spectacle Xertigny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION