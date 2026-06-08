Chasse au darou Office de Tourisme Xertigny

Xertigny

Chasse au darou

Office de Tourisme 2 rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Un parcours nocturne à la lueur des lampes sous une mise en scène théâtrale… Venez chasser cette étrange créature et vous retrouver à l’issue de ce parcours pour un partage d’expérience. Sur réservation à l’Office de tourisme. Prévoir chaussures de marche et lampes électriques.

Lieu de départ devant le Château des Brasseurs

Tarif au chapeau: participation libre et conscienteTout public

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Office de Tourisme 2 rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 tourisme.xertigny@epinal.fr

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English :

A nocturnal trail by lamplight, with theatrical staging… Come and hunt this strange creature, and meet up at the end of the trail to share your experiences. Bookings required at the Tourist Office. Please bring walking shoes and flashlights.

Departure point in front of the Château des Brasseurs

Hat price: free and conscious participation

L’événement Chasse au darou Xertigny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT EPINAL ET SA REGION