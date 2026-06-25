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Samed d’histoires Xertigny

Samed d’histoires Xertigny mercredi 26 août 2026.

Adresse
2 bis rue du Commandant Saint-Sernin
Ville
88220 Xertigny
Département
Vosges
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 Gratuit

Xertigny

Samed d’histoires

2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 10:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Des grandes histoires pour les petites oreilles, par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0  .

2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38 

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English :

Great Stories for Little Ears, presented by volunteers from the Lire et Faire Lire association.
%C0 Ages 4 and up? Registration required

L’événement Samed d’histoires Xertigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION

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