Samed d’histoires Xertigny
Samed d’histoires Xertigny mercredi 26 août 2026.
Xertigny
Samed d’histoires
2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 10:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Des grandes histoires pour les petites oreilles, par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.
À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants
0 .
2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38
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English :
Great Stories for Little Ears, presented by volunteers from the Lire et Faire Lire association.
%C0 Ages 4 and up? Registration required
L’événement Samed d’histoires Xertigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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