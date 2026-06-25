Xertigny

Samed d’histoires

2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 10:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Des grandes histoires pour les petites oreilles, par les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

À partir de 4 ans • Sur inscriptionEnfants

0 .

2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38

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English :

Great Stories for Little Ears, presented by volunteers from the Lire et Faire Lire association.

%C0 Ages 4 and up? Registration required

L’événement Samed d’histoires Xertigny a été mis à jour le 2026-06-25 par OT EPINAL ET SA REGION