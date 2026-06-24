Xertigny

Exposition Les Super-Héros

2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-28 00:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-28

Des grandes firmes américaines Marvel et DC aux productions françaises, de Stan Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de ces personnages en costumes, les périodes phares, les auteurs incontournables à travers l’exposition sur les Super-Héros, proposée par la Médiathèque Départementale des Vosges !

Tout public • Entrée libreTout public

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2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38

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English :

From major American companies like Marvel and DC to French productions, from Stan Lee to Frank Miller, discover the history of these costumed characters, key eras, and must-know creators through the Superheroes exhibition presented by the Vosges Departmental Media Library!

For all ages? Free admission

L’événement Exposition Les Super-Héros Xertigny a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION