Exposition Les Super-Héros Xertigny
Exposition Les Super-Héros Xertigny mardi 28 juillet 2026.
Xertigny
Exposition Les Super-Héros
2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-28 00:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-28
Des grandes firmes américaines Marvel et DC aux productions françaises, de Stan Lee à Frank Miller, découvrez l’histoire de ces personnages en costumes, les périodes phares, les auteurs incontournables à travers l’exposition sur les Super-Héros, proposée par la Médiathèque Départementale des Vosges !
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
2 bis rue du Commandant Saint-Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 07 38
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English :
From major American companies like Marvel and DC to French productions, from Stan Lee to Frank Miller, discover the history of these costumed characters, key eras, and must-know creators through the Superheroes exhibition presented by the Vosges Departmental Media Library!
For all ages? Free admission
L’événement Exposition Les Super-Héros Xertigny a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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