UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Xertigny

Exposition Collages Xertigny

samedi 1 août 2026 · Xertigny

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 rue du Canton de Firminy
Ville
88220 Xertigny
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xertigny

Exposition Collages

2 rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Plongez dans l’univers de Nadette Perrin à travers ses œuvres où poésie visuelle et imagination se rencontrent pour donner naissance à des composition originales et captivantes. Le jeudi 13 août de 14h30 à 16h30 est l’occasion de pouvoir échanger avec l’artiste dans notre Office de Tourisme à Xertigny. Entrée LibreTout public
0  .

2 rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53 

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English :

Immerse yourself in the world of Nadette Perrin through her works, where visual poetry and imagination come together to create original and captivating compositions. On Thursday, August 13, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m., you’ll have the opportunity to chat with the artist at our Tourist Office in Xertigny. Free admission

L’événement Exposition Collages Xertigny a été mis à jour le 2026-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION

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