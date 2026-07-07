Exposition Collages Xertigny
samedi 1 août 2026 · Xertigny
Informations pratiques
Xertigny
Exposition Collages
2 rue du Canton de Firminy Xertigny Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Plongez dans l’univers de Nadette Perrin à travers ses œuvres où poésie visuelle et imagination se rencontrent pour donner naissance à des composition originales et captivantes. Le jeudi 13 août de 14h30 à 16h30 est l’occasion de pouvoir échanger avec l’artiste dans notre Office de Tourisme à Xertigny. Entrée LibreTout public
0 .
2 rue du Canton de Firminy Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 37 72 53
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English :
Immerse yourself in the world of Nadette Perrin through her works, where visual poetry and imagination come together to create original and captivating compositions. On Thursday, August 13, from 2:30 p.m. to 4:30 p.m., you’ll have the opportunity to chat with the artist at our Tourist Office in Xertigny. Free admission
L’événement Exposition Collages Xertigny a été mis à jour le 2026-06-29 par OT EPINAL ET SA REGION
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