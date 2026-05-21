Xertigny

Marché Nocturne

1 Le Château Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19

Le Marché Nocturne de Xertigny revient pour la saison estivale ! Venez rencontrer vos producteurs locaux, un rendez-vous 100% made in Vôge où les amateurs de bons produits trouveront leur bonheur. Installés dans les allées du Parc du Château, les stands vous proposeront bières, miel, charcuteries, jus de fruits, confitures, et bien d’autres plaisirs gustatifs, mais aussi de la décorations ou divers accessoires.Tout public

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1 Le Château Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 10 34

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English :

Xertigny’s Marché Nocturne is back for the summer season! Come and meet your local producers, a 100% made in Vôge event where lovers of good produce will find everything they need. Set up in the alleys of the Parc du Château, the stalls will offer beer, honey, charcuterie, fruit juices, jams and many other tasty delights, as well as decorations and accessories.

L’événement Marché Nocturne Xertigny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION