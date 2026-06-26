Xertigny

Fête du livre animations et activités Partir en livre

1 Le Château Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Fête du livre pour la jeunesse organisé par la Ligue de l’Enseignement

Publics concernés Enfants (-de 12 ans)

Gratuit

Dans l’arboretum du Château de Xertigny, un riche programme d’animations autour du livre sera proposé aux enfants sur le thème Petits et grands héros .

L’illustratrice Jennifer Yerkes réalisera une fresque collective avec les enfants. Les participants pourront écouter des lectures sous les arbres avec Lire et faire lire, et participer à des ateliers créatifs et sportifs et une chasse aux livres.

En partenariat avec la Xertithèque et la commune de Xertigny.Enfants

0 .

1 Le Château Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 69 64 69

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English :

Children’s Book Festival organized by the Ligue de l’Enseignement

Target audience: Children (under 12)

Free

In the arboretum of the Château de Xertigny, a rich program of book-related activities will be offered to children on the theme “Heroes Big and Small.”

Illustrator Jennifer Yerkes will create a collaborative mural with the children. Participants will be able to listen to storytime sessions under the trees with Lire et faire lire, and take part in creative and sports workshops as well as a book hunt.

In partnership with the Xertithèque and the town of Xertigny.

L’événement Fête du livre animations et activités Partir en livre Xertigny a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION