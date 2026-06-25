Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic
mardi 28 juillet 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin
6 Domaine de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 07:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Quoi de plus beau que de découvrir la nature quand elle s’éveille ?! Alors, rendez-vous au Lac de Trémelin pour une balade guidée à bord d’un canoë au lever du jour…
Vous verrez peut-être cormorans, hérons et aigrette et bien d’autres vous saluer de bon matin… !
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7, 15, 21 et 28 juillet à 7h30
4, 11, 18 et 25 août à 7h30
Tarif de base 15 € (à partir de 12 ans, accompagné d’un adulte. Entre 13 et 17 ans possibilité d’autorisation parentale)
Enfant 10 € (de 5 à 11 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte)
Réservation
Inscription par téléphone au 06 31 34 09 28.
Pour participer à l’activité, il vous faudra remplir une attestation de natation envoyé à l’inscription.
Prévoir une tenue adaptée selon la météo.
Rendez-vous au bord de l’eau près du ponton des activités nautiques. .
6 Domaine de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 34 09 28
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English :
L’événement Balade matinale en canoë au Lac de Trémelin Iffendic a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Montfort Communauté
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