balade matrimoniale : des héroïnes du matrimoine d’hier aux mouvements de demain(S), Maison de quartier Bottière, Nantes

Informations pratiques

balade matrimoniale : des héroïnes du matrimoine d’hier aux mouvements de demain(S) Vendredi 18 septembre, 14h30 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

des héroïnes du matrimoine d’hier aux mouvements de demain(S),

visiter le quartier(S) BOTTIÈRE-CHÉNAIE & BOTTIÈRE-PIN SEC entre balade matrimoniale et découverte du chemin des VOIES DE L’ÉGALITÉ : BALADE en LECTURES & ÉCOUTES … DE VOIX D’ICI ET D’AILLEURS

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte Luce 44300 Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 61 27 42 28 Un quartier c’est l’histoire de ses habitants, de son paysage naturel et urbain, de ses commerces et espaces de rencontres, de ses transports, de ses fêtes, de ses associations et cela dans son passé, dans son présent et dans son futur. Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine et sociale attendu depuis 10 ans par les habitants de Bottière Pin-Sec. Venez découvrir ce que les habitants ont à dire de leur du quartier à travers une exposition photographique participative dans l’espace public. Nous avons choisi les aubettes de la ligne de bus 11 comme support d’affichage. Cette emblématique ligne de bus sillonne de part en part ce quartier populaire de Nantes entre les arrêts Bois Robillard et Pin-Sec. Ligne de bus 11, direction Tertre /Arrêt : Pin-Sec

ou soit Ligne de bus 11, direction Perray /Arrêt : Bois Robillard

des héroïnes du matrimoine d’hier aux mouvements de demain(S),

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