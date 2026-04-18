Balade Moto L’Hôme-Chamondot
Balade Moto L’Hôme-Chamondot dimanche 31 mai 2026.
L’Hôme-Chamondot
Balade Moto
Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans le cadre de la fête communale de l’Hôme Chamondot les Motards du Perche organisent une balade Moto qui passera par La Ferté Vidame, Senonches et Longny-au-Perche.
Participation 2€.
Vestiaire disponivle toute la journée
Prix 2€ par casque blouson .
Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 7 63 09 51 70
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English : Balade Moto
L’événement Balade Moto L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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