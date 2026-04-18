L’Hôme-Chamondot

Balade Moto

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre de la fête communale de l’Hôme Chamondot les Motards du Perche organisent une balade Moto qui passera par La Ferté Vidame, Senonches et Longny-au-Perche.

Participation 2€.

Vestiaire disponivle toute la journée

Prix 2€ par casque blouson .

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 7 63 09 51 70

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English : Balade Moto

L’événement Balade Moto L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche