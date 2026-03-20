Rando VTT

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre de la fête communale, l’Hôme en fête organise sa 4e randonnée sur les chemins de la commune avec 4 parcours VTT (10, 25, 30 et 56 km), 2 parcours gravel (30 et 60 km) et 1 parcours marche de 10 km. Ravitaillements prévus . tarif en ligne 6€ et sur place 8€. .

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lhomeenfete7@gmail.com

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English : Rando VTT

L’événement Rando VTT L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche