Fête communale et soirée dansante

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Le samedi 30 Mai à partir de 17h00

Manège enfants, trampoline, pêche aux canards, tir à la carabine, lutte de Sumos.

Feu d’artifice à 23h00.

Soirée dansante à partir de 19h00.

Restauration et buvette sur place.

Le dimanche 25 Mai toute la journée

Rando, VTT, Gravel, rando pédestre sur les chemins de la commune.

Brocante toute la journée.

Restauration et buvette sur place toute la journée. .

Terrain de la salle des fêtes L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie +33 6 20 72 40 95 lhomeenfete7@gmail.com

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English : Fête communale et soirée dansante

L’événement Fête communale et soirée dansante L’Hôme-Chamondot a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche