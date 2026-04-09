Balade multicycles Complexe sportif Rémy Berranger Chartres-de-Bretagne Mercredi 6 mai, 15h00 Bretagne

Une balade en ville accessible à tout type de vélo : vélo classique, vélo Hug Bike, vélo longtail, vélo cargo…

Enfourchez un vélo classique, un vélo Hug Bike (destiné aux jeunes autistes), un vélo longtail, un vélo cargo… pour une balade en ville. Une bonne occasion de se rencontrer entre cyclistes et de réfléchir à la pratique du vélo pour les personnes en situation de handicap.

Le départ de la balade aura lieu au Complexe sportif Rémy Berranger, à 15h. Il s’agira d’une boucle qui durera une demi-heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T16:00:00.000+02:00

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citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr

Complexe sportif Rémy Berranger 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Bretagne



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