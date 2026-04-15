Marquage Bicycode, Complexe sportif Rémy Berranger, Chartres-de-Bretagne
Marquage Bicycode, Complexe sportif Rémy Berranger, Chartres-de-Bretagne mercredi 6 mai 2026.
Marquage Bicycode Mercredi 6 mai, 13h30 Complexe sportif Rémy Berranger Bretagne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T13:30:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00
Le BicyCode est un système de marquage de vélos par gravure d’un numéro unique et standardisé permettant de restituer le vélo retrouvé à son propriétaire en cas de vol.
L’association Rayons d’action propose du marquage Bicycode en partenariat avec la Maison du vélo.
Marquage offert mais n’oubliez pas votre carte d’identité, elle vous sera demandée.
Complexe sportif Rémy Berranger 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Bretagne Bretagne
Identification de votre vélo par gravure d’un numéro unique et standardisé, qui permet de vous rendre le vélo volé s’il est retrouvé.
Rayons d’Action
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