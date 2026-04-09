Venue de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger Chartres-de-Bretagne
Venue de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger Chartres-de-Bretagne mercredi 6 mai 2026.
Venue de la Maison du vélo mobile Complexe sportif Rémy Berranger Chartres-de-Bretagne Mercredi 6 mai, 14h00 Bretagne
La Maison du vélo et ses partenaires locaux s’installent à Chartres-de-Bretagne le temps d’une après-midi avec différents stands et ateliers gratuits et ouverts à toustes.
La Maison du vélo mobile revient sur la commune avec différentes propositions : des informations sur les offres de locations courte et longue durée, la possibilité de marquer son vélo pour le protéger du vol (pièce d’identité nécessaire), un parcours vélo pour (ré)apprendre à pédaler, une démonstration de prise en main d’un vélo Hug Bike (vélo tandem destiné aux jeunes autistes), un atelier d’auto-réparation et un stand d’informations tenu par le collectif d’habitant·es « En vélo à Chartres-de-Bretagne » et la Maison Écocitoyenne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T18:00:00.000+02:00
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citoyennete@ville-chartresdebretagne.fr
Complexe sportif Rémy Berranger 35131 Chartres-de-Bretagne 35131 Bretagne
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