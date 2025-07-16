Informations pratiques

Pontpoint

Balade mycologique en forêt d’Halatte

Pontpoint Oise

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Balade mycologique en forêt d’Halatte

Vous appréciez les balades en forêt et vous vous interrogez souvent sur les champignons qui se trouvent sous vos pieds ? Que ce soit des espèces comestibles ou toxiques, discrètes ou familières, apprenez à les identifier et à saisir leur importance dans l’écosystème. Guidés par un animateur passionné et expert en mycologie, vous explorerez un monde captivant, mêlant science et astuces pratiques.

Tarif unique 8 €

Lieu de rendez-vous Pontpoint, lieu communiqué à la réservation

Durée 2h

Rendez-vous à 14h

Infos utiles Prévoir des chaussures de marches. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Mycological walk in the Halatte forest

L’événement Balade mycologique en forêt d’Halatte Pontpoint a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte