Balade mycologique en forêt d’Halatte Pontpoint
samedi 10 octobre 2026 · Pontpoint
Informations pratiques
Pontpoint
Balade mycologique en forêt d’Halatte
Pontpoint Oise
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Balade mycologique en forêt d’Halatte
Vous appréciez les balades en forêt et vous vous interrogez souvent sur les champignons qui se trouvent sous vos pieds ? Que ce soit des espèces comestibles ou toxiques, discrètes ou familières, apprenez à les identifier et à saisir leur importance dans l’écosystème. Guidés par un animateur passionné et expert en mycologie, vous explorerez un monde captivant, mêlant science et astuces pratiques.
Tarif unique 8 €
Lieu de rendez-vous Pontpoint, lieu communiqué à la réservation
Durée 2h
Rendez-vous à 14h
Infos utiles Prévoir des chaussures de marches. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .
Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 90 tourisme@oise-halatte.fr
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English :
Mycological walk in the Halatte forest
L’événement Balade mycologique en forêt d’Halatte Pontpoint a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte