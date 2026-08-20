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Balade naturaliste, Médiathèque municipale de Orist, Orist

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Orist · Orist

Balade naturaliste, Médiathèque municipale de Orist, Orist

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Orist
Adresse
40 allée du Fronton, Orist
Ville
40300 Orist
Département
Landes
Tarif
Tout public, dans la limite des places disponibles

Balade naturaliste Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale de Orist Landes

Tout public, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, Dorine Delmouly animatrice nature vous propose de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.
Tout public

Médiathèque municipale de Orist 40 allée du Fronton, Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 80 06
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©pixabay

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