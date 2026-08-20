AGENDA · Orist
Balade naturaliste, Médiathèque municipale de Orist, Orist
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Orist · Orist
Informations pratiques
Balade naturaliste Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale de Orist Landes
Tout public, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
En utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts à la médiathèque, Dorine Delmouly animatrice nature vous propose de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.
Tout public
Médiathèque municipale de Orist 40 allée du Fronton, Orist Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 80 06
Biblis en folie 2026
©pixabay
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