Balade naturaliste Orist
samedi 3 octobre 2026 · Orist
Informations pratiques
Orist
Balade naturaliste
40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la médiathèque de Orist vous propose, en utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts, de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.
Avec Dorine Delmouly animatrice nature
Tout public
Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la médiathèque de Orist vous propose, en utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts, de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.
Avec Dorine Delmouly animatrice nature
Tout public
Gratuit, sur réservation .
40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
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English : Balade naturaliste
As part of the national event “Biblis en folie,” the Orist Media Center invites you to borrow explorer backpacks and come observe and discover the flora and fauna hidden right in our own backyard.
With Dorine Delmouly, nature guide
For all ages
L’événement Balade naturaliste Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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