Informations pratiques

Orist

Balade naturaliste

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la médiathèque de Orist vous propose, en utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts, de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.

Avec Dorine Delmouly animatrice nature

Tout public

Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la médiathèque de Orist vous propose, en utilisant les sacs à dos d’explorateurs en prêts, de venir observer et de découvrir la faune et la flore qui se cache près de nous.

Avec Dorine Delmouly animatrice nature

Tout public

Gratuit, sur réservation .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr

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English : Balade naturaliste

As part of the national event “Biblis en folie,” the Orist Media Center invites you to borrow explorer backpacks and come observe and discover the flora and fauna hidden right in our own backyard.

With Dorine Delmouly, nature guide

For all ages

L’événement Balade naturaliste Orist a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans