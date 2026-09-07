Balade naturaliste – Sur les traces des loups, Espace Tourisme et Médiathèque de Bargemon, Bargemon
samedi 3 octobre 2026 · Espace Tourisme et Médiathèque de Bargemon · Bargemon
Informations pratiques
Balade naturaliste – Sur les traces des loups Samedi 3 octobre, 14h00 Espace Tourisme et Médiathèque de Bargemon Var
Balade limitée à 20 participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Partez à la découverte de cet animal mythique, riche en contes et légendes. Au cours d’une balade naturaliste, nous chercherons les traces et les indices laissés par les loups sur les sentiers provençaux. Bien présents dans toute la région, ils suscitent malgré eux la peur, car nous ne les connaissons pas suffisamment. L’objectif de cette sortie est de découvrir cet animal, d’apprendre à le connaître, le comprendre et le reconnaître.
Avec l’association TOTEM PACA
Espace Tourisme et Médiathèque de Bargemon route de Claviers, Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 81 73 http://mediatheques.dracenie.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 47 81 73 »}]
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©ministère de la Culture
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