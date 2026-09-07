Visite Guidée Musée de la Mécanographie, Musée de la Mécanographie, Bargemon
vendredi 18 septembre 2026 · Musée de la Mécanographie · Bargemon
Informations pratiques
Visite Guidée Musée de la Mécanographie 18 – 20 septembre Musée de la Mécanographie Var
15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée du Musée de la Machine à écrire avec le médiateur Clément Recoquillay. le Tout en prépration à la réinauguration définitive du musée.
Musée de la Mécanographie Rue de la Prison , 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.67.61.44 Musée contenant une collection de machine à calculer et à écrire anciennes entre 1870 à 1980 -Accès via les Bus en partant de Draguignant
-Présence de parking nombreux à proximité
Visite guidée du Musée de la Machine à écrire avec le médiateur Clément Recoquillay. le Tout en prépration à la réinauguration définitive du musée.
À voir aussi à Bargemon (Var)
- Visites Guidées du Musée-Galerie Honoré Camos, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon 19 septembre 2026
- Animation sur les Minéraux du Corps Humain, Musée des Fossiles & Minéraux, Bargemon 19 septembre 2026
- Atelier Carte poétique, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon 19 septembre 2026
- Visite guidée Musée Garde Champêtre, Musée Garde Champêtre, Bargemon 19 septembre 2026
- Balade naturaliste – Sur les traces des loups, Espace Tourisme et Médiathèque de Bargemon, Bargemon 3 octobre 2026