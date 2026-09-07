Visite Guidée Musée de la Mécanographie, Musée de la Mécanographie, Bargemon

Informations pratiques

Visite Guidée Musée de la Mécanographie 18 – 20 septembre Musée de la Mécanographie Var

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée du Musée de la Machine à écrire avec le médiateur Clément Recoquillay. le Tout en prépration à la réinauguration définitive du musée.

Musée de la Mécanographie Rue de la Prison , 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.67.61.44 Musée contenant une collection de machine à calculer et à écrire anciennes entre 1870 à 1980 -Accès via les Bus en partant de Draguignant

-Présence de parking nombreux à proximité

Visite guidée du Musée de la Machine à écrire avec le médiateur Clément Recoquillay. le Tout en prépration à la réinauguration définitive du musée.