Animation sur les Minéraux du Corps Humain, Musée des Fossiles & Minéraux, Bargemon

Informations pratiques

Animation sur les Minéraux du Corps Humain Samedi 19 septembre, 11h00 Musée des Fossiles & Minéraux Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Conférence sur les Minéraux présent dans le corps humain. Organisée par Clément Recoquillay. Médiateur culturel des Musée Communaux de Bargemon.

Musée des Fossiles & Minéraux 2 place de la Mairie, 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494676144 https://mairie-bargemon.fr/ Musée Fossile et Minéraux , 3000 pièces Ouvert à tous

Conférence sur les Minéraux présent dans le corps humain. Organisée par Clément Recoquillay. Médiateur culturel des Musée Communaux de Bargemon.