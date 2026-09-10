Atelier Carte poétique, Musée galerie Honoré Camos, Bargemon

Informations pratiques

Atelier Carte poétique Samedi 19 septembre, 14h00 Musée galerie Honoré Camos Var

À partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Laissez parler votre imagination en créant une œuvre unique, à mi-chemin entre poésie et paysage. Mêlant découpage, collage et jeu de relief, cet atelier d’art plastique vous propose de créer, sur un fond de carte, une œuvre mettant en valeur les sources du territoires.

Musée galerie Honoré Camos 1 place Saint-Étienne, 83830 Bargemon Bargemon 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 72 88 https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/culture-et-patrimoine/lieux/musee-galerie-honore-camos-bargemon-fr-2873415/ Le Musée-Galerie Camos, installé dans l’ancienne Chapelle Saint-Etienne du XIème siècle, présente l’histoire de Bargemon : son patrimoine religieux, ses activités économiques, ses figures locales et l’artiste peintre Honoré Camos.

Ancienne Chapelle Saint-Etienne construite au XIème siècle, elle fut réédifiée au XVIIème pour les Pénitents Noirs. Ces laïcs s’occupaient des mourants et leur assuraient une sépulture chrétienne.

Au cours des siècles ce bâtiment a eu différents usages: cinéma, entrepôt municipal… En 1990, la restauration en est décidée et l’actuel musée est ouvert au public en 1994.

Au premier étage du musée est présentée l’histoire de Bargemon à travers les siècles. On peut y retrouver une collection d’ex-voto provenant de la chapelle Montaigu à Bargemon, une reconstitution d’un atelier de cordonnerie, l’historique de la famille Villeneuve et l’évocation de la Résistance à Bargemon avec de grandes figures comme l’abbé Aloïsi et Jean Moulin, …

Vous pourrez aussi admirer sa construction architecturale avec l’horloge du village, installée en 1768 sous le règne de Louis XV, qui a rythmé la vie du village jusqu’en 1980.

L’abside de l’ancienne chapelle St Etienne, elle, est réservée à Honoré CAMOS, artiste peintre provençal et résident de Bargemon

Visite guidée tout public aux jours et heures d’ouverture

Visites guidées de groupes sur réservation

Médiations jeune public sur réservation à mediation.atp@dracenie.com Parking

Laissez parler votre imagination et créez une oeuvre unique, à mi-chemin entre poésie et paysage.

© Musée ATP