BALADE NATURALISTE secteur rangueil Toulouse
BALADE NATURALISTE secteur rangueil Toulouse mercredi 16 septembre 2026.
Toulouse
BALADE NATURALISTE
secteur rangueil MÉTRO SAOUZELONG Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-10-14 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-10-14 2026-11-18
Laissez-vous guider par une balade naturaliste à la découverte de la biodiversité du canal.
Une balade naturaliste le long du canal à Rangueil ouverte à tous afin de découvrir l’environnement, pour connaître les écosystèmes naturels et leurs habitants.
Cet événement est organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec l’association Veracruz de l’Université Toulouse III Paul Sabatier. .
secteur rangueil MÉTRO SAOUZELONG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 12 animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr
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English :
Let us guide you on a nature walk to discover the canal’s biodiversity.
L’événement BALADE NATURALISTE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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