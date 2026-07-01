Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles

Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 10:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Partons à la recherche de fossiles, observons les roches qui

nous racontent l’histoire géologique locale et régionale et

découvrons comment les reliefs qui nous entourent se sont

formés… Voyage dans le temps autour de Montbrun-les-Bains !

.

Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 30 64 80 associationgeo2@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s go %E0 looking for fossils, observe the rocks that

tell us the local and regional geological history, and

discover how the landscapes around us were

formed? A journey through time around Montbrun-les-Bains!

L’événement Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale