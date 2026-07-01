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AGENDA · Montbrun-les-Bains

Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles Montbrun-les-Bains

samedi 18 juillet 2026 · Montbrun-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Col de l'Aiguillon Saint Claude / Vergol
Ville
26570 Montbrun-les-Bains
Département
Drôme
Tarif

Montbrun-les-Bains

Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles

Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 10:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Partons à la recherche de fossiles, observons les roches qui
nous racontent l’histoire géologique locale et régionale et
découvrons comment les reliefs qui nous entourent se sont
formés… Voyage dans le temps autour de Montbrun-les-Bains !
  .

Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 30 64 80  associationgeo2@wanadoo.fr

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English :

Let’s go %E0 looking for fossils, observe the rocks that
tell us the local and regional geological history, and
discover how the landscapes around us were
formed? A journey through time around Montbrun-les-Bains!

L’événement Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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