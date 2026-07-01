Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles Montbrun-les-Bains
samedi 18 juillet 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles
Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 10:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Partons à la recherche de fossiles, observons les roches qui
nous racontent l’histoire géologique locale et régionale et
découvrons comment les reliefs qui nous entourent se sont
formés… Voyage dans le temps autour de Montbrun-les-Bains !
.
Col de l’Aiguillon Saint Claude / Vergol Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 30 64 80 associationgeo2@wanadoo.fr
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English :
Let’s go %E0 looking for fossils, observe the rocks that
tell us the local and regional geological history, and
discover how the landscapes around us were
formed? A journey through time around Montbrun-les-Bains!
L’événement Balade Nature 200 millions d’années d’histoires naturelles Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale