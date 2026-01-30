Mythes et légendes dans les Baronnies Office de Tourisme Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains

Mythes et légendes dans les Baronnies

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

À la tombée de la nuit, venez découvrir en famille ce que raconte ce village perché. Partons ensemble afin d’en connaître plus sur les Baronnies.

Office de Tourisme Montbrun les Bains L’Autin Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

English :

At dusk, come and discover with your family what this perched village has to say. Let’s set off together to find out more about the Baronnies.

