Montbrun-les-Bains

Ciné soupe !

Salle des fêtes Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Noonsi productions et le cinéma itinérant présentent une soirée ciné soupe avec apéro, repas partagé et projection du film Ceux qui comptent .

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Salle des fêtes Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr

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English :

Noonsi productions and the cinema itinérant present an evening of soup cinema, with drinks, a shared meal and a screening of the film Ceux qui comptent .

L’événement Ciné soupe ! Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale