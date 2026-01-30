Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains

Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier

Distillerie Aroma Plantes à Sault Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : 17 EUR

Date :

Jeudi 2026-07-02 14:30:00

2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez la culture traditionnelle de la lavande, guidés par le producteur, découvrez l’histoire de la lavande, initiez-vous à la coupe à la faucille et à la saquette, pesez votre récolte, assistez à la distillation de votre récolte.

Distillerie Aroma Plantes à Sault Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

English :

Discover the traditional cultivation of lavender, guided by the grower, learn about the history of lavender, learn how to cut lavender with a sickle and a saquette, weigh your harvest and watch it being distilled.

