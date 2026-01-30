Sortie Lavande dans la peau d’un lavandier Montbrun-les-Bains
Distillerie Aroma Plantes à Sault Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : Jeudi 2026-07-02 14:30:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
2026-07-02
Découvrez la culture traditionnelle de la lavande, guidés par le producteur, découvrez l’histoire de la lavande, initiez-vous à la coupe à la faucille et à la saquette, pesez votre récolte, assistez à la distillation de votre récolte.
Distillerie Aroma Plantes à Sault Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com
English :
Discover the traditional cultivation of lavender, guided by the grower, learn about the history of lavender, learn how to cut lavender with a sickle and a saquette, weigh your harvest and watch it being distilled.
