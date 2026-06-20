Balade nature à Angles-sur-l’Anglin Salle des Combes Angles-sur-l’Anglin

Angles-sur-l’Anglin

Balade nature à Angles-sur-l’Anglin

Salle des Combes 14 rue des Frères Angles-sur-l’Anglin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Partez à la rencontre du bocage de Boisdichon, un paysage remarquable où prairies, haies et anciens murets de pierre témoignent de nombreuses richesses patrimoniales que vous pourrez découvrir.

Au fil d’une balade commentée, nous explorerons ce site bocager et les milieux qui le composent, propices à une grande diversité de faune et de flore. Cette sortie sera l’occasion de mieux comprendre le rôle de ces paysages traditionnels dans la préservation de la biodiversité mais aussi dans les nombreuses fonctionnalités écologiques qu’ils présentent.

Attention: 2km de marche (aller-retour) à partir du parking pour se rendre sur le lieu de l’animation. .

Salle des Combes 14 rue des Frères Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade nature à Angles-sur-l’Anglin

L’événement Balade nature à Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne