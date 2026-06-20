Randonnée dans les communes à Angles-sur-l’Anglin Salle des fêtes les Combes Angles-sur-l’Anglin
mercredi 12 août 2026 · Salle des fêtes les Combes · Angles-sur-l'Anglin
Informations pratiques
Angles-sur-l’Anglin
Randonnée dans les communes à Angles-sur-l’Anglin
Salle des fêtes les Combes 14 Rue des Frères Angles-sur-l’Anglin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Tout au long de cette randonnée accompagnée de 8km , vous pourrez observer les petits trésors . Ce village, classé parmi les plus beaux villages de France ne manquera pas de vous séduire.
Et pour finir cette randonnée en beauté, on vous offre un pot de l’amitié avec des produits locaux. .
Salle des fêtes les Combes 14 Rue des Frères Angles-sur-l’Anglin 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Randonnée dans les communes à Angles-sur-l’Anglin
L’événement Randonnée dans les communes à Angles-sur-l’Anglin Angles-sur-l’Anglin a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne