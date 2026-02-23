Balade nature à la ferme des Buttons Rosnay

Balade nature à la ferme des Buttons

Rianvert Rosnay Indre

Début : Mercredi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

2026-05-06

Découverte de la ferme des Buttons par les chaussées d’étangs, les pâturages et les buttons et repas de la ferme.

Sonia Anémiche nous propose de découvrir sa ferme par les chaussées d’étangs, les pâturages et les buttons. Au cours de ce périple nous traverserons les époques, de la formation des buttons à la création des étangs, sans oublier un petit mot sur le château du Bouchet qui nous regarde du haut de son button. Elle nous parlera de son métier d’éleveur, de ses choix pour une agriculture extensive et en partie biologique. Elle nous laissera poursuivre la balade jusqu’à l’étang Massé pendant qu’elle retournera nous préparer un bon repas fermier à l’auberge. 11.5 .

Rianvert Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 29 05 84

English :

Discovery of the Buttons Farm and farm meal.

