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Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay

Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay

Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Le Bouchet

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Rosnay

Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry)

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

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Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

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L’événement Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay a été mis à jour le 2026-04-10 par Destination Brenne

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