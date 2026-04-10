Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay
Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay vendredi 1 mai 2026.
Rosnay
Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry)
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
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La marque 36 Le Berry propose des t-shirts, sweats et accessoires mettant en avant le numéro 36 et les symboles du territoire. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
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English :
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L’événement Rencontre avec Anthony Bergeron (36 Le Berry) Rosnay a été mis à jour le 2026-04-10 par Destination Brenne
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