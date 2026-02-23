Oiseaux nicheurs de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault ANNULÉ Rosnay

Oiseaux nicheurs de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault ANNULÉ

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-04 09:30:00

fin : 2026-05-04 12:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Rencontre avec les oiseaux présents sur divers étangs et aux abords des prairies de la Réserve.

Avec le garde de la Réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé Foucault, nous partirons découvrir les oiseaux présents sur divers étangs et aux abords dans les prairies et nous suivrons avec lui leur installation pour la nidification ou plus tard en saison leur réussite dans l’élevage de leurs poussins. Observer les oiseaux, c’est être attentif aux couleurs du plumage, mais aussi aux diverses attitudes (vol, plongée, chasse, comportement avec le congénères, …). Et pour les plus discrets d’entre-eux, parfois, seul leurs chants permets d’identifier leur présence. 5 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Come and discover the birds of the Reserve.

