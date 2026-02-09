Oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-07 12:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-02

Balade à la recherche d’oiseaux, papillons et orchidées de prairies, beaucoup devenus rares.

Les communaux de Rosnay, situés non loin de la Maison du Parc offrent une biodiversité importante, spontanée ou voulue. Nous partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons et d’orchidées de prairies, beaucoup devenues rares et échangerons sur les raisons de leur présence sur ce site et de leur conservation. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a significant biodiversity and come and discuss the reasons for their presence on the site.

L’événement Oiseaux, papillons et orchidées des communaux de Rosnay Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne