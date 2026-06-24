Balade nature Attrape-moi si tu peux ! MESNIL-GLAISE Écouché-les-Vallées

Informations pratiques

Écouché-les-Vallées

Balade nature Attrape-moi si tu peux !

MESNIL-GLAISE Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Munis de filets à papillons, les pieds dans l’eau et la tête en l’air, sur le site naturel et historique de Mesnil-Glaise, venez rencontrer les étranges créatures qui peuplent les prairies des bords de l’Orne. Dès 4 ans.

Chaussures de marche conseillées .

MESNIL-GLAISE Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature Attrape-moi si tu peux !

L’événement Balade nature Attrape-moi si tu peux ! Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom