Balade nature Attrape-moi si tu peux ! MESNIL-GLAISE Écouché-les-Vallées
mardi 4 août 2026 · MESNIL-GLAISE · Écouché-les-Vallées
Informations pratiques
Écouché-les-Vallées
Balade nature Attrape-moi si tu peux !
MESNIL-GLAISE Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Munis de filets à papillons, les pieds dans l’eau et la tête en l’air, sur le site naturel et historique de Mesnil-Glaise, venez rencontrer les étranges créatures qui peuplent les prairies des bords de l’Orne. Dès 4 ans.
Chaussures de marche conseillées .
MESNIL-GLAISE Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
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English : Balade nature Attrape-moi si tu peux !
L’événement Balade nature Attrape-moi si tu peux ! Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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