Entre terres et eaux, place du général Warabiot, Écouché-les-Vallées
Entre terres et eaux, place du général Warabiot, Écouché-les-Vallées lundi 10 août 2026.
Entre terres et eaux Lundi 10 août, 14h00 place du général Warabiot Orne
Gratuit. Dès 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T15:30:00+02:00
Une balade aux portes de la ville, au milieu des champs et des zones humides pour découvrir une nature très riche. Dès 8 ans.
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Une balade aux portes de la ville, au milieu des champs et des zones humides pour découvrir une nature très riche. Dès 8 ans.
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