Attrape-moi si tu peux !, Parking de Mesnil-Glaise, près du pont sur l’Orne, Écouché-les-Vallées

Attrape-moi si tu peux ! Mardi 4 août, 14h30 Parking de Mesnil-Glaise, près du pont sur l’Orne Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 4 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:30:00+02:00 – 2026-08-04T16:30:00+02:00

Munis de filets à papillons, les pieds dans l’eau et la tête en l’air, sur le site naturel et historique de Mesnil-Glaise, venez rencontrer les étranges créatures qui peuplent les prairies des bords de l’Orne. Dès 4 ans.

Parking de Mesnil-Glaise, près du pont sur l’Orne Mesnil-Glaise Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Munis de filets à papillons sur le site naturel et historique de Mesnil-Glaise, venez rencontrer les étranges créatures qui peuplent les prairies des bords de l’Orne. chasse filets