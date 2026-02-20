Vide-greniers de l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques d’Écouché Les Vallées Écouché-les-Vallées
Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
Vide-greniers ouvert à tous, bénéfices au profit des écoles publiques (maternelle, primaire et collège) d’Écouché Les Vallées, notamment pour le financement de sorties et voyages scolaires. Buvette et restauration sur place. .
Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 24 24 99 70 ecoucheape@gmail.com
