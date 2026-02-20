Vide-greniers de l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques d’Écouché Les Vallées Écouché-les-Vallées

Vide-greniers de l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques d’Écouché Les Vallées

Champ de foire Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers ouvert à tous, bénéfices au profit des écoles publiques (maternelle, primaire et collège) d’Écouché Les Vallées, notamment pour le financement de sorties et voyages scolaires. Buvette et restauration sur place. .

Champ de foire Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 24 24 99 70 ecoucheape@gmail.com

