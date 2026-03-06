Explorez en jouant (jeu de piste)

Place Warabiot Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Partez à la découverte d’Écouché en vous amusant !

Équipés d’un sac à dos rempli d’objets, vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et relever des défis pour cumuler des points et tenter de dépasser les autres équipes.

Les fiches historiques seront vos meilleures alliées pour progresser et marquer davantage de points. Entre indices cachés, observation, carte à déchiffrer et détours dans les ruelles de la Petite Cité de Caractère, chaque pas vous rapproche de la victoire… et d’une découverte originale d’Écouché !

Mercredi 10 juin 2026 à 14h30

Ecouché, place Warabiot

Tout public à partir de 8 ans.

Tout le matériel est fourni.

Tarifs: 5€/adulte 3€/réduit (12 -18 ans, demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 12 ans

Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95 .

Place Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Explorez en jouant (jeu de piste)

L’événement Explorez en jouant (jeu de piste) Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom