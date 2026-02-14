Orne et sanguisorbe, Mairie de Loucé, Écouché-les-Vallées

Orne et sanguisorbe Samedi 6 juin, 13h30 Mairie de Loucé Orne

Gratuit. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Le CPIE vous propose une balade dans un secteur méconnu de la vallée de l’Orne, où se côtoient libellules du fleuve et oiseaux du bocage. Vous y découvrirez une ribambelle de petites prairies et de végétations à hautes herbes où l’on trouve plein de remèdes ! Circuit de 5km. Dès 8 ans

Mairie de Loucé Loucé, orne Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Béatrice gillot